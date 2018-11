Sorpresa: a Marina spunta dopo la mareggiata la spiaggia di velluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Sorpresa sull’arenile di Marina dove è comparsa la spiaggia di velluto. Conseguenza della violenta mareggiata degli ultimi giorni. Il mare ha scavato così tanto a fondo da portare via lo strato di ghiaia che ricopre il litorale. Fenomeno simile si è verificato anche nella confinante spiaggia di Marzocca. Onde e vento hanno portato via la ghiaia facendo emergere lungo la battigia uno strato sabbioso accanto ai gradini provocati dall’erosione.In alcuni punti la costa di Marina è stata cancellata dal mare, come accaduto ad un pezzo di strada. Appena il mare è indietreggiato, passata la bufera, ha lasciato anche tanta sabbia ad un livello più basso dell’arenile, andando a ridisegnarne la conformazione. Per questa ondata di maltempo il peggio dovrebbe essere passato. I danni fatti verranno ripristinati per la prossima estate dall’intervento già in cantiere per la difesa della costa, che ha visto uno stanziamento di 12 milioni di euro da parte della Regione.Il prossimo inverno operatori e residenti non dovrebbero avere problemi di questo genere. Intanto però c’è questo inverno che ancora sul calendario non è iniziato e che potrebbe riservare anche altre mareggiate, come l’ultima o ancora più aggressive. In questi giorni quindi c’è chi può ammirare la spiaggia di velluto, tipica della vicina Senigallia, anche in trasferta a Marina di Montemarciano. Per la prossima estate sarà necessario però un ripascimento per ristabilire la quota precedente alla mareggiata.