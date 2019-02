«Sono senza credito, mi fa telefonare?» Fugge con il telefonino da 500 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Non sempre il buon cuore viene ripagato dalla gratitudine. Chiedere per conferma al cittadino anconetano di 38 anni che il 4 dicembre scorso, mentre camminava a piedi in piazza Ugo Bassi, s’era lasciato intenerire da uno straniero che chiedeva un passaggio. «Stai andando alla macchina? Non è che mi accompagni agli Archi, ho perso il pullman...». Anziché voltarsi dall’altra parte, magari inventandosi una scusa, il giovane anconetano ha acconsentito e alla fine ci ha rimesso un cellulare nuovo di zecca, recuperato ieri dai poliziotti della Squadra Mobile in casa di un kosovaro di 24 anni denunciato per ricettazione.Era successo che, dopo aver incrociato vicino al terminal dei bus uno straniero che chiedeva aiuto, l’anconetano si era adoperato per rendersi utile. L’aveva fatto salire in auto e benché non fosse proprio di strada, l’aveva accompagnato fino a via XXIX settembre, dove l’immigrato diceva di doversi recare per motivi urgenti. Ma una volta arrivati a destinazione, prima di scendere dall’auto, il giovane kosovaro chiedeva un’ultima cortesia. «Ho finito il credito del mio cellulare, non è che mi faresti fare una chiamata con il tuo?», aveva chiesto indicando lo smartphone Samsung Galaxi A7 che era in carica nel portaoggetti dell’auto, nuovo fiammante, acquistato il giorno prima dal giovane anconetano al prezzo di 500 euro. «Prego, ci mancherebbe», aveva risposto il proprietario, sbloccando il cellulare con il sistema di riconoscimento facciale di ultima generazione, che consente l’uso solo a chi lo possiede. Il kosovaro allora aveva iniziato una pantomima, parlando al telefono con tono sempre più accorato e a voce bassa. «Ma cosa è successo?», chiedeva come se la conservazione stesse prendendo una piega inattesa e delicata, scendendo dalls vettura in cerca di riservatezza.Dopo aver girato un po’ intorno all’auto, sempre parlando fitto fitto (o più probabilmente fingendo di farlo) il kosovaro aveva girato l’angolo e s’era eclissato, con il telefonino in mano. Il proprietario, non vedendolo più, era subito sceso a cercarlo, ma di quel tipo a cui aveva dato aiuto non c’era più traccia. Non gli era rimasto così che farsi prestare a sua volta un cellulare da un passante e chiamare il 113, che aveva subito inviato sul posto una Volante per le prime ricerche del ladro, purtroppo inutili.Dopo la denuncia in questura, l’indagine è passata agli investigatori della Squadra Mobile, diretta dal dottor Carlo Pinto. Il cellulare è stato localizzato nella zona tra gli Archi e il Piano, ma per individuare il punto esatto c’è voluto un lavoro d’intelligence durato più di due mesi. Nel frattempo la vittima del furto ha anche identificato, tra le foto dei soggetti con precedenti mostrate in questura, il giovane che l’aveva beffato. Si tratta di un kosovaro di 24 anni (A.K. le sue iniziali) da tempo residente ad Ancona con regolare permesso di soggiorno, attualmente senza un’occupazione stabile.Ieri mattina all’alba i poliziotti della sezione Furti e rapine, hanno bussato alla sua abitazione, in via Pergolesi, con un decreto di perquisizione firmato dal pm Rosario Lioniello. Il Samsung Galaxi rubato il 4 dicembre era in carica nel comodino, con la sua sim inserita. Il giovane è stato denunciato per ricettazione (ma l’accusa sarà modificata in furto, visto il riconoscimento della vittima) e lo smartphone è stato riconsegnato già al proprietario, che nel frattempo ha dovuto acquistarne un altro.