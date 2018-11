Somministrava bevande alcoliche in piena notte Pakistano multato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Controlli anche in piena notte: verso le 3.45 gli agenti procedevano al controllo di un negozio di Kebab del centro di Ancona in quanto vi era un via vai di persone. Nulla di strano senonchè gli avventori entravano e chiedevano di poter consumare bevande alcoliche che venivano puntualmente somministrate dal gestore.Infatti la legislazione italiana vieta la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle 3 alle 6; pertanto gli agenti contestavano al gestore del locale, la violazione amministrativa prevista dall’art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 117/2007 e succ. mod. per l’importo, qualora pagato entro 60 gg., di 6666,67 euro.Numerosi i posti di controllo effettuati nelle principali strade di accesso a nord e a sud del capoluogo effettuati con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche ed Unità Cinofile; tra le 89 persone controllate, tre sono state accompagnate in Questura per gli accertamenti sull'identità e sul soggiorno.