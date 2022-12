​La solidarietà delle Marche contro l'alluvione: devoluti oltre 11mila euro a Simone Bartolucci, il figlio di Brunella Chiù

BARBARA- Il Consiglio Regionale Maestri del Lavoro ha devoluto 11.850 euro raccolti dopo l'alluvione a Simone Bartolucci, 23enne di Barbara che «ha perso - si legge nella nota - la mamma, ancora dispersa, (Brunella Chiù, 56 anni; ndr) , la sorella (Noemi Bartolucci, 17 anni; ndr), la casa e anche il lavoro essendo che il mulino dove lavorava ha subito danni dall'alluvione medesima».

La decisione

La decisione del Consiglio era arrivata il 30 novembre dopo una puntuale discussione per la scelta del o dei destinatari dei fondi raccolti. La sottoscrizione per raccogliere fondi per gli alluvionati nelle Marche del 15 settembre si era conclusa il 15 dicembre, come previsto. «La scelta - spiega il console Marche Mdl Luciano Orlandini - ha avuto un gradito caloroso assenso da parte del Sindaco di Barbara»