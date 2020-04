"Kimono", vincitrice di X Factor, con il Corriere Adriatico. Sofia: «Ci sono anch'io, date pure voi per Torrette»/Il video

ANCONA In tanti hanno fatto il tifo per lei sia quando ha partecipato a Sanremo Young che quando ha conquistato la tredicesima edizione di X Factor. E anche lei, Sofia Tornambene, già conosciuta come Kimono, ha voluto essere tra i tanti personaggi che hanno dato voce e volto per la campagna di solidarietà organizzata dal Corriere Adriatico a sostegno dell’Ospedale di Torrette in prima linea fin da subito contro il Coronavirus.

Il contributo

Si tratta di un contributo che ogni lettore può dare come supporto a un’azione che sta dando risultati ma che non è certamente finita. Dipenderà anche dai comportamenti dei cittadini per accompagnare alle cure degli operatori, un’efficace azione di contrasto alla diffusione dell’epidemia. Un altro modo per sostenere l’azione di Torrette è partecipare alla raccolta di fondi del Corriere Adriatico con un versamento sul conto corrente presso Banca Finnat, intestato a “Corriere Adriatico per emergenza Coronavirus”. L’Iban è IT 84 O 03087 03200 CC0100061040; il codice Swift è, invece, FNATITRRXXX. L’iniziativa del Corriere Adriatico - insieme agli altri quotidiani della Caltagirone Editore che hanno già conseguito oltre un milione di euro – ha già permesso in due tranche la raccolta di 130mila euro già donati a Torrette che ha provveduto ad acquistare due ecografi e una centralina di monitoraggio che consente di seguire otto pazienti in terapia sub-intensiva.

L’appello

La giovanissima cantautrice civitanovese Sofia Tornambene esordisce nel suo video ricordando che anche lei è marchigiana e che «in questo momento molto difficile per tutti noi ho deciso di sostenere la raccolta fondi del Corriere Adriatico a favore dell’Ospedale regionale di Torrette che si trova a lottare in prima linea contro il Coronavirus. Per questo motivo vi invito ad andare sul sito www.corriereadriatico.it per sostenere la raccolta fondi».

Ultimo aggiornamento: 08:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA