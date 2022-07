Maiolati Spontini, moto sbanda e finisce sull'asfalto: atterra l'eliambulanza. Moglie e marito trasportati in ospedale

MAIOLATI SPONTINI - Il fondo reso viscido dalla pioggia sarebbe la causa dell’incidente avvenuto questa mattina, attorno alle 12,30, in via Cornacchia, strada che dalla frazione di Moie conduce a Montecarotto e Belvedere. Una moto con a bordo una coppia di cinquantenni all’improvviso ha sbandato ed è finita a terra, in prossimità di un semaforo. Subito sono stati attivati i soccorsi.

Eliambulanza sul posto

La situazione sembrava grave, tant’è che la centrale del 118 di Ancona ha fatto alzare in volo l’eliambulanza. Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida della moto che ha riportato varie fratture: è rimasto sempre cosciente, ma è stato accompagnato in volo, in codice rosso, al pronto soccorso di Torrette. La donna che era con lui, di 49 anni, è rimasta ferita in modo più lieve: un’ambulanza della Croce Verde di Cupramontana l’ha portata all’ospedale di Jesi in codice giallo.