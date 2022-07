Per ricoverarlo in ospedale i vigili del fuoco lo devono portare giù dal quinto piano di una palazzina con l'autoscala

JESI - I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Jesi in viale della Vittoria per soccorrere una persona al quinto piano di una palazzina. L'intervento è stato particolarmente complicato perché non potevano essere utilizzate le scale per il trasporto.

La collaborazione

La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta sul posto, in collaborazione con il personale del 118, ha posto la persona su una apposita barella agganciata al cestello dell’autoscala per portarla sul piano stradale dove ad attenderla c’era l’ambulanza per il trasporto in ospedale.

