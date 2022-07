Si barrica nel bagno del ristorante e non vuole più uscire: 40enne finisce al pronto soccorso dopo la trattativa con 118 e polizia

ANCONA - Dà in escandescenza, si barrica nel bagno di un ristorante e non vuole più uscire: soccorso e portato in ospedale un 40enne. L'intervento di polizia e 118 si è reso necessario questo pomeriggio in un locale di via Albertini, alla Baraccola. Dopo l'allarme lanciato alla centrale unica del 112, i militi della Croce Gialla e una Volante della polizia sono arrivati al ristorante per verificare l'accaduto.

Il dialogo

Immediatamente, hanno instaurato un dialogo con il 40enne e, passo dopo passo, l'hanno tranquillizzato fino a riportare alla calma la situazione. Alla fine, l'uomo è stato indotto ad aprire la porta. Ignote le cause che l'hanno portato a chiudersi all'interno del bagno. Il 40enne è stato condotto al pronto soccorso di Torrette per eseguire tutti gli accertamenti del caso.