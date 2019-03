Soccorsa in strada con abiti strappati: forse stuprata, lei non ricorda nulla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Choc in via dei Gerani sabato sera dove una donna priva di sensi è stata trovata sul ciglio della strada con i vestiti e la biancheria intima strappati e i segni di graffi ed escoriazioni. Erano circa le 22.30 quando la donna è stata avvistata nei pressi del centro commerciale del quartiere delle Saline. Una strana circostanza ha insospettito i sanitari del 118, chiamati dai passanti. La donna era svenuta ma in un primo momento i sanitari del 118, chiamati dai passanti, hanno pensato addirittura fosse morta.