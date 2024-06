JESI «Pronto, mamma?», poi le sfilano il cellulare dalle mani. La ragazzina, derubata, sviene per lo spavento e il gruppetto si defila tra la folla. È successo nella mattinata di ieri a Jesi, a Porta Valle, il piazzale delle corriere. Erano le 12,45, la 16enne aveva appena terminato l’ultima lezione. Da poco uscita da scuola, zaino in spalla, si era diretta al terminal per aspettare l’autobus che l’avrebbe riportata a casa.



La ricostruzione



In anticipo, forse per ingannare il tempo, ha fatto una chiamata alla famiglia. «Pronto, mamma?». D'improvviso qualcuno le ha sfilato il telefono dalle mani. Lei ha gridato, ma nessuno l’ha soccorsa. Tra la folla è riuscita a vedere tre ragazzini, tra i 18 e i 19 anni, fuggire con il suo iPhone rosso: ma erano di spalle e non ha potuto riconoscerli. Solo un dettaglio ha scorto, prima di cadere a terra per un malore: nessuno dei tre ladri aveva alle spallo lo zaino di scuola. Quando ha riaperto gli occhi, accanto a lei ha trovato un autista di una delle navette a soccorrerla. Dopo qualche minuto si è ripresa e insieme hanno chiamato la madre, arrivata con i carabinieri. «Sono scioccata – denuncia la sorella della sedicenne – nessuno dei presenti ha fatto qualcosa per bloccare i tre borseggiatori. È vergognoso, poteva essere loro figlia o una loro sorella». La vittima ha confidato di essersi sentita fortunata: avrebbero potuto metterle le mani addosso. «Ringraziamo di cuore l’autista che l’ha soccorsa - dice la sorella -. Non è risalito sull’autobus fin quando non sono arrivati i carabinieri, per non lasciarla sola. Ci rincuora che esista ancora qualcuno di buono a questo mondo, dovrebbero esserci più persone come lui».

La denuncia

La famiglia in mattinata si è recata in caserma per la denuncia. «Ci siamo rivolti anche a degli informatici per cercare di localizzare il cellulare – continua la parente – ma se qualcuno dovesse ritrovarlo in giro, lo riporti alle forze dell’ordine». I carabinieri, intanto, acquisite le immagini di videosorveglianza, hanno avviato le indagini per cercare di risalire al gruppo. Non è escluso, visti gli ultimi fatti di cronaca, che i tre non abbiano precedenti.