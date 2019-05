Situazione sotto controllo alle 21,30 si deciderà se tenere chiuse le scuole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Monitoraggio continuo, valutazione attenta e decisione definitiva che verrà presa solo dopo cena come si evince anche dal comunicato del Comune di Senigallia: "In considerazione delle previsioni meteo, la Regione Marche ha prorogato fino alle 14 del 14/05 l’allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica nelle zone in cui ricade il Comune di Senigallia.La situazione continua a essere sotto controllo, costantemente monitorata dalla sala operativa della Protezione civile in relazione ai bollettini emessi dal Centro Funzionale Multirischi della Regione.La sala operativa della Protezione Civile attende aggiornamenti situazione relativa al fiume Cesano, che è sotto costante osservazione; le squadre reperibili stanno nel frattempo intervenendo su tutto il territorio a seguito delle segnalazioni su alberi danneggiati dal vento.Relativamente alla decisione se chiudere o meno le scuole e i servizi collegati nella giornata di domani, martedì 14 maggio, la comunicazione ufficiale è prevista per le ore 21.30 a seguito degli aggiornamenti provenienti dalla Regione Marche e della valutazione degli effetti del maltempo sul nostro territorio".