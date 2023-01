Escursionista in difficoltà a Sirolo, la doppia soluzione via terra e via mare

SIROLO - I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 19 a Sirolo per soccorrere un’escursionista in difficoltà nel sentiero del Passo del Lupo che conduce alla spiaggia delle Due Sorelle. Sul posto si sono recate una squadra della Sede Centrale di Ancona via terra, mentre via mare sono intervenute le squadre dei Sommozzatori e del Nucleo Nautico. La persona è stata individuata, raggiunta e visto il buono stato di salute è stata accompagnata fino alla spiaggia dove si è imbarcata su un mezzo dei vigili del fuoco per essere condotta al porto di Ancona.