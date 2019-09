Sit in e striscioni per Greta oltre mille giovani in centro ad Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Anche il sole nel venerdì dedicato al clima. Non un corteo, ma un grande sit in nel centro di Ancona per il terzo sciopero per il clima. È la manifestazione organizzata da varie associazioni giovanili degli studenti delle superiori e universitari. Più di mille i ragazzi arrivati a piazza Cavour con cartelli e striscioni: «Siamo con Greta». «La terra vivrà senza di noi, ma noi senza di lei?», alcune delle scritte. Sono in programma vari interventi, una performance artistico-musicale e la presentazione di un centralina autocostruita per la rilevazione delle polveri sottili. Tante le scuole presenti, ci sono anche bambini delle elementari. Moltissime la manifestazioni previste in tutte le Marche, cortei e catene umane in spiaggia, ma anche le iniziative a tutela dell'ambiente promosse dai giovani di Legambiente: dalla pulizia di sponde di fiumi, torrenti, spiagge e scogliere, a incontri su temi ambientali.