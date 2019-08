Sistemate due frane "storiche": Corinaldo ringrazia la Provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - Nei mesi scorsi la Provincia di Ancona ha avviato i lavori di messa sicurezza e risoluzione definitiva di due importanti eventi franosi che da anni interessavano due zone corinaldesi in località Santa Maria, lungo la Strada provinciale n. 14 Senigallia - Albacina. Due interventi, uno già concluso ed uno in fase di conclusione, importanti per Corinaldo che vede finalmente risolti in maniera definitiva due questioni che da troppi anni risultavano problematiche, anche per la sicurezza e l'incolumità degli automobilisti. Un doppio intervento atteso da tutta la comunità che ha spinto il primo cittadino di Corinaldo a scrivere una lettera di ringraziamento al Presidente della Provincia di Ancona, e a tutti coloro che hanno lavorato sul campo per la risoluzione delle frane."A nome della compagine amministrativa e di tutta la comunità locale, che mi onoro rappresentare, Le giunga il più sentito ringraziamento e l'apprezzamento per il sostegno offerto con sensibile partecipazione alla sistemazione della frana venutasi a creare lungo la Strada provinciale n. 14 Senigallia - Albacina, mediante due successivi e risolutivi interventi (1° intervento c/o colonìa Barattini, 2° intervento c/o colonìa Bonazza), nel territorio del nostro Comune - scrive il sindaco Matteo Principi -. Le siamo riconoscenti perché con questo intervento è stato possibile rendere un servizio di assoluta utilità alla popolazione di Corinaldo, restituendo piena viabilità in sicurezza ad un tratto di strada regolarmente percorso quotidianamente da molti cittadini per i motivi più diversi, oltre a quello primario del lavoro. Le siamo riconoscenti - conclude il Primo Cittadino -, perché dell'accorta prossimità della Pubblica Amministrazione alle istanze dei cittadini beneficia un senso di fiducia e credibilità da parte degli stessi verso le Istituzioni che li governano."