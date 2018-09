In vacanza con un lungo coltello nelle tasche: denunciato un turista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Venerdì sera i carabinieri della Stazione di Camerano hanno denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di porto illegale di armi o oggetti atti ad offendere un cittadino svedese di 28 anni. Il giovane, che era in vacanza nella Riviera del Conero, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo circa 17 centimetri, nascosto nella tasca dei pantaloni. Il coltello è stato subito sequestrato dai carabinieri.