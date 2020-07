Addio al prof Ruscello, insigne giurista e docente universitario

SIROLO - Profondo cordoglio a Sirolo per la scomparsa del prof Francesco Ruscello, insigne giurista e docente universitario. Era originario di Benevento ma da molti anni viveva a Sirolo dove era stato anche consigliere comunale di opposizione durante la giunta dl sindaco Orazi. Il professor Ruscello è stato ordinario di Diritto privato nel dipartimento di Scienze giuridiche dell’università di Verona. Si era laureato all’università di Camerino nel 1973. aveva svolto la sua attività nelle università di Camerino, Torino, Foggia, prima di approdare a Verona nel 1996.

«Era uno studioso di straordinaria laboriosità - lo ricorda Alessandra Cordiano, docente di Diritto privato nel dipartimento di Scienze giuridiche di Unicam - , appassionato e rigoroso, colto e raffinato. I suoi studi, in particolare quelli dedicati al diritto delle persone, della famiglia e dei minori, sono un riferimento della civilistica italiana ed europea. La sua dedizione all’insegnamento e alla ricerca resterà di modello per colleghi e studenti». © RIPRODUZIONE RISERVATA