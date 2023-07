SIROLO -Un caldo atroce, insostenibile. Il sole che picchiava quasi a 40 gradi, il malore, poi il mancamento. Non ha mai perso conoscenza, per fortuna, ma è bastato vederlo in faccia, pallido e madido di sudore, per preoccuparsi. Non erano ancora le 14 quando i genitori hanno dato l’allarme, chiedendo aiuto ai bagnini. E subito è scattata la macchina dei soccorsi a Sirolo.

L’afa



È stato portato all’ospedale di Torrette per le conseguenze di un colpo di calore un ragazzino di 15 anni residente in Lombardia. Le sue condizioni ora non destano preoccupazione, ma ha rischiato grosso per via del gran caldo e di un principio di disidratazione. Un pomeriggio da brividi per l’adolescente che sta trascorrendo le vacanze in riviera insieme alla sua famiglia. Si è sentito male all’improvviso, mentre stava prendendo il sole nella spiaggia libera di San Michele. È sbiancato in volto, ha cominciato a tremare e subito i genitori hanno capito che qualcosa non andava, così hanno avvertito i bagnini. Tempestivamente si è attivata l’idroambulanza della Croce Rossa che ha raggiunto il 15enne alle prese con il più classico dei colpi di calore.

Il ragazzino, che si era solo in parte ripreso, era stato nel frattempo assistito dal personale del vicino stabilimento Da Marco. Viste le sue condizioni, si è ritenuto opportuno il trasferimento del giovane paziente all’ospedale di Torrette, dove è arrivato a bordo di un’ambulanza della Croce Azzurra di Sirolo che lo ha prelevato dal porto di Numana. Ora è fuori pericolo.