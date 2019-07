Ubriaco provoca un incidente â€‹con un ferito e scappa: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Ubriaco causa un incidente con un ferito e fugge: denunciato e patente ritirata.E' successo ieri sera in via Cave a Sirolo: la Mazda guidata dal 35enne anconetano si è scontrata, per cause ancora al vaglio, con una Ford Fiesta. L'uomo al volante di quest'ultima è stato soccorso dal 118 e ricoverato in ospedale. Il 35enne è andato via dal luogo dell'incidente per tornarvi 20 minuti dopo, sottoposto ad etilometro, è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,7 g/l. E' stato denunciato dai carabinieri di Numana per guida in stato d'ebbrezza, fuga a seguito di incidente stradale e omissione di soccorso