Ubriaco e in contromano â€‹provoca un incidente con feriti: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Era in cotrnomano, ubriaco, sulla strada provinciale 2 a Sirolo. Il suo comportamento aveva provocato un incidente con alcune persone ferite: denunciato un anconetano di 24 anni.Il giovane, infatti, aveva in corpo oltre il quadrupolo dell'alcol consentito. Dalle analisi è infatti saltato fuori un tasso alcolemico di 2,08 grammi/litro, che gli è costato il ritiro della patente ed una denuncia per guida in stato di abbrezza.