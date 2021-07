Malore dopo un tuffo, choc in spiaggia: va in crisi respiratoria. Trasferito in volo all'ospedale, è gravissimo

SIROLO – Paura questa mattina tra la spiaggia Urbani e la spiaggia del Frate, dove attorno alle 10,45 un bagnante di 83 si è sentito male dopo essersi tuffato in acqua, andando in grave difficoltà respiratoria. Il bagnino del posto ha subito allertato i soccorsi: tempestivamente il 118 è intervenuto con l'idroambulanza della Croce Rossa. L'anziano si presentava con parametri vitali non stabili e per questo, in accordo con le centrali della guardia costiera e del 118, è stato necessario attivare il personale medico dell'eliambulanza che è atterrato presso l'elisuperficie del porto di Numana. Il paziente è stato trasferito in codice rosso a Torrette: le sue condizioni restano gravi.

