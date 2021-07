Si sente male in spiaggia, paura a San Michele per un quindicenne: task force per portarlo all'ospedale

SIROLO – Attimi di paura questo pomeriggio alla spiaggia di San Michele, dove un ragazzo di 15 anni si è sentito male all'improvviso. Erano passate da poco le 17. Sul posto è intervenuto l'equipaggio sanitario della zona, con ambulanza territoriale via terra, che una volta valutate le condizioni del paziente e comprovata la necessità di portarlo in ospedale, coordinandosi con la Guardia costiera, ha ritenuto necessario attivare l'idroambulanza della Croce Rossa di Ancona. Gli Opsa della Cri hanno caricato sul mezzo nautico il giovane, un turista romano, per trasferirlo presso il porto di Numana, dove ad attenderlo c'era un'ambulanza pronta al trasporto in ospedale con un codice di media gravità.

