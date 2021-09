Cade in spiaggia e si ferisce ad una gamba, i soccorsi arrivano via mare: turista portata all'ospedale

SIROLO - Una turista di Milano di 66 anni è stata soccorsa oggi pomeriggio nella spiaggia di San Michele a seguito di una caduta. Nell'incidente, si è procurata un trauma alla gamba. Le ferite e e le condizioni del territorio che non permettevano il trasporto della paziente in altro modo, hanno reso necessario l'intervento della squadra Opsa della Croce Rossa di Ancona, presente al porto di Numana con il proprio presidio. Attivati dalla centrale operatica della Guardia Costiera e dal 118, i soccorritori sono intervenuti via mare con l'idroambulanza: mediante un apposito dispositivo di galleggiamento e ulteriori presidi per l'immobilizzazione, hanno stabilizzato la paziente per trasportarla al porto di Numana e poi in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità.

APPROFONDIMENTI JESI Tamponamento con un furgone in superstrada, camion si ribalta: un...

Ultimo aggiornamento: 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA