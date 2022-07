Malore in spiaggia, paura per una giovane ai Sassi Neri. I soccorsi arrivano via mare: portata all'ospedale

SIROLO – Momenti di paura questa mattina alla spiaggia libera dei Sassi Neri, dove attorno alle 13,30 una ragazza di vent'anni di Porto Recanati si è sentita male a causa di una probabile lipotimia. La Guardia Costiera ha richiesto l'intervento della Croce Rossa, intervenuta con la squadra Opsa: i soccorritori sono scesi in acqua e hanno raggiunto la spiaggia a nuoto con i presidi necessari (barella, toboga e il dispositivo di aiuto al galleggiamento). Valutate le condizioni della paziente, e visto il punto in cui si trovava, i soccorritori l'hanno caricata sull'idroambulanza per trasportarla fino al porto di Numana, dove ad attenderla c'era un'ambulanza infermieristica inviata dalla centrale del 118 per il trasferimento all'ospedale di Torrette. La giovane non è grave, ma viene tenuta sotto osservazione dai medici.