Lo spettacolo della natura: una nevicata a sorpresa imbianca il Conero. E anche tante onde per i surfisti

SIROLO - Le previsioni meteo per la giornata di ieri indicavano temperature sotto la media ma tempo sereno, senza contemplare la possibilità di precipitazioni. Invece i venti freddi provenienti dall’Artico, con l’anticiclone ancora lontano sull’Atlantico, hanno portato l’ultima spolverata di neve sul Conero. Uno spettacolo della natura andato in scena alle prime ore del mattino sulla vetta del monte imbiancata lungo i sentieri che si addentrano nel bosco fino alla falesia, regalando scatti da cartolina inusuali per il periodo.

Un vero e proprio colpo di coda invernale, a pochi giorni dall’equinozio di marzo che sancisce l’inizio della primavera nell’emisfero boreale, mentre sul Conero le attività ricettive sono già alle prese con le prime manutenzioni in vista dell’estate. Chi da Sirolo ha avuto la possibilità di spostarsi entro i confini comunali, ne ha approfittato per immortalare quegli scorci innevati prima che il sole facesse capolino sciogliendo del tutto il sottile manto bianco. Foto condivise sui social media accanto a quelle dei surfisti in contemplazione davanti alle onde della baia di Sassi Neri nel pomeriggio di ieri. Un contrasto suggestivo dipinto da un marzo “pazzerello” in quella Perla di 16,68 Kmq che offre emozioni alla vista 365 giorni l’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA