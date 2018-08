Il sindaco ed i vigili cacciano i bagnanti dalle spiagge vietate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Multe non ne sono state fatte, ma per convincere i bagnanti indisciplinati ad allontanarsi dal tratto di spiaggia interdetto ci sono volute le divise. L’intervento congiunto degli agenti della Guardia costiera e della Polizia municipale di Sirolo, che domenica mattina si sono recati presso la spiaggia dei Sassi Neri per far spostare le persone che stazionavano nella zona vietata, è arrivato dopo ripetuti avvertimenti del sindaco Moreno Misiti.