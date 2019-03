Seconda spaccata in dieci giorni: rubate 600 paia di occhiali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Alle 2.52 fanno irruzione. Alle 2.55 scappano con i sacchi pieni di refurtiva. In tre minuti hanno portato via oltre 600 paia d’occhiali. Un furto-lampo,. L’assedio continua all’Adriatica Outlet, il negozio di ottica al Coppo di Sirolo preso nuovamente di mira l’altra notte da una banda, forse la stessa del colpo fra lunedì 25 e martedì 26 febbraio. Ladri abitudinari: stesso posto, stessa tecnica, stesso orario. Anche stavolta erano in tre, piuttosto corpulenti, cappucci in testa e scaldacollo alzati fino al naso. Armati di piccone, ascia e spranga di ferro, hanno scardinato la porta principale e si sono mossi alla cieca: vedere era impossibile perché la nebbia sprigionata dall’antifurto ha subito invaso i locali, ma a loro sono bastati tre minuti per riempire tre sacchi di costosissimi occhiali da sole e scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Per questione di secondi, infatti, non si sono incrociati con i carabinieri. Il Grande Fratello dello showroom, dotato di 16 occhi elettronici, ha ripreso l’intera scena.