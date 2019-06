Lo scooter vola nel fosso: per evitare un'auto: ferito il figlio, â€‹gravissimo il papà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Si è macchiata subito di sangue la prima domenica di sole. L’assaggio d’estate si è tramutato in un dramma per una famiglia di Sirolo. Padre e figlio sono finiti all’ospedale dopo un volo spaventoso dallo scooter su cui viaggiavano. Colpa, a quanto pare, del sorpasso azzardato di un’auto che li avrebbe involontariamente speronati nel tentativo di rientrare nella corsia ed evitare un frontale con un altro veicolo che stava arrivando dalla direzione opposta.I due sono usciti di strada e, dopo una corsa fuori controllo, sono piombati in un fosso profondo un paio di metri. Il ragazzo, diciannovenne, se l’è cavata con qualche trauma ma è stato dimesso in giornata dal pronto soccorso di Osimo. Il padre, 56 anni, versa invece in gravissime condizioni. E’ ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, all’ospedale regionale di Torrette. Ha perso conoscenza dopo l’incidente-choc e i soccorritori hanno dovuto intubarlo perché era andato in arresto respiratorio.