Violento scontro auto moto all'incrocio, giovane portato al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Paura ieri pomeriggio a Sirolo per un incidente avvenuto sulla rotatoria tra via Cilea e via Dante. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’auto condotta da un uomo e la moto di un giovane. Nell’impatto il centauro è volato a terra. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato la Croce Azzurra di Sirolo e ha fatto alzare l’eliambulanza da Torrette per accorciare i tempi. Il ferito, con sospette fratture, è stato portato a Torrette con un codice di media gravità. È rimasto sempre cosciente.