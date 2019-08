Sirolo, scivola sul sentiero del Passo del Lupo. Turista infortunata alle Due Sorelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - L'idroambulanza della Croce Rossa di Ancona sta intervenendo alle Due Sorelle per recuperare una turista che si è infortunata cadendo nel tratto terminale del sentiero che scende dal Passo del Lupo. Il Comune di Sirolo ha vietato l'accesso al sentiero che è comunque sempre molto frequentato. La Croce Rossa opera lungo la riviera del Conero in convenzione con i Comuni di Numana e Sirolo e svolge numerosi interventi durante il pattugliamento del litorale antistante le spiagge del Conero. L'ultimo soccorso, pochi giorni fa, sempre alle Due Sorelle quando la Croce Rossa ha tratto in salvo una turista americana colta da forti dolori addominali.