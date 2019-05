Schianto in scooter contro un'auto al ritorno da scuola: 15enne grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Stava tornando a casa dopo la scuola quando all’incrocio si è schiantato contro un’auto. Violentissimo l’impatto nel quale è rimasto gravemente ferito un quindicenne di Sirolo, trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette dove ora è ricoverato. Non è in pericolo di vita, grazie al cielo, perché non ha mai perso conoscenza, ma ha subìto una brutta fattura al femore. Illeso, invece, il conducente dell’auto, un quarantenne del posto. L’incidente è avvenuto al Coppo attorno alle 13,30 sotto gli occhi di un amico dell’adolescente: lo stava seguendo a bordo del proprio scooter, lungo il tragitto verso casa. Lui è riuscito a frenare in tempo. Nel giro di pochi minuti sul luogo dell’incidente sono arrivate un’ambulanza della Croce Bianca di Numana e l’elisoccorso che ha trasportato il quindicenne a Torrette, in codice rosso. Sul posto, per i rilievi, i vigili urbani e i carabinieri.