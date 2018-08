Pauroso schianto dopo la discoteca: il ragazzo era ubriaco, denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - È stato denunciato il 23enne che domenica 26 agosto scorso era alla guida della Mercedes Classe A - sulla quale viaggiavano anche quattro suoi amici, inclusa una ragazza, tutti anconetani e coetanei - e nei pressi del Conero Golf Club ha perso il controllo finendo per invadere l’altra corsia econdotta da un 68enne di Offagna, che procedeva in direzione Sirolo e non aveva potuto far nulla per schivare quel bolide che sbucando da una curva l’ha centrato in pieno, rimanendo incastrato fra le lamiere accartocciate ed era stato portato all’ospedale in gravi condizioni. Al giovane, risultato positivo all’alcol test, all’esito delle indagini condotte dai carabinieri del Radiomobile di Osimo viene contestato il reato di lesioni stradali gravissime.