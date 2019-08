Salvate dalla furia delle onde, ma una ragazza 22enne è gravissima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Rischiano di annegare nella zona delle Grotte di Sirolo: due ragazze salvate dalla furia delle onde, ma una delle due è in condizioni gravissime.E' stato necessario l'intervento dell'idroambulanza della Croce Rossa dorica per sopportare il mare grosso e soccorrere le due ragazze di 22 e 26 anni. Per la 22enne, che era in arresto cardiaco, sono cominciate subito le manovre di rianimazione mentre il gruppo si dirigeva verso la spiaggia Urbani. Ad attenderli la squadra medica dell'eliambulanza, che ha intubato la ragazza per poi portarla all'ospedale regionale di Torrette. La 26enne invece è stata portata al porto di Numana e soccorsa da un'altra squadra.