Ragazzo d'oro, papà e anche tanti gol Alessandro si è spento a soli 27 anni

SIROLO - Una notizia che ha sconvolto tutti. Sirolo in lutto: Alessandro Gammella, 27 anni, non c’è l'ha fatta. Dopo un anno e una dura lotta contro la terribile malattia, la notizia più brutta che ha gettato tutti nello sconforto. Anche su Facebook tanti attestati di stima e ricordi per un profilo di un ragazzo cui volevano bene tutti. In campo si faceva valere, per i compagni di squadra era l'Aeroplanino, fondamentale la scorsa stagione il suo contributo per la promozione in C2. Pur se regolarmente tesserato, per motivi di salute, in questa stagione Alessandro non ha potuto scendere in campo e allenarsi con la squadra ma nonostante tutto non ha fatto mai mancare il suo sostegno con messaggi e telefonate seguendo la squadra anche nei momenti più difficili della sua malattia invitandoci a non mollare mai. E la squadra adesso - tutti con le lacrime gli occhi - si stringe intorno alla famiglia, alla moglie e ai bambini in questo momento così difficile e doloroso.