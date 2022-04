Un pezzo di storia del paese: Sirolo piange il pizzaiolo Angelo Romagnoli. Toccanti ricordi sui social

SIROLO - Con le sue pizzette tonde, gli squisiti calzoni e le bibite in bottiglia è stato per tanti sirolesi una tappa fissa all’ora della merenda, Angelo Romagnoli che a cavallo fra gli anni ‘80 e ‘90 gestiva l’omonima pizzeria al taglio nei locali di piazza Vittorio Veneto oggi occupati dal ristorante La Taverna.

Da diversi anni aveva chiuso l’attività nel centro storico di Sirolo, ma ieri la notizia della sua scomparsa è stata accolta con sincero dispiacere dagli affezionati clienti di un tempo nella cittadina rivierasca. «Ciao Angelo. Il gruppo e tutti i sirolesi ricordano con affetto e nostalgia Angelo Romagnoli noto per la famosa pizzeria da Angelo, gettonatissima negli anni ‘80-‘90 e situata in piazza Vittorio Veneto, dove attualmente si trova La Taverna. Una tappa obbligatoria per le tipiche pizze al taglio rotonde e l’indimenticabile cedrata. Un altro personaggio di Sirolo che se ne va. Un abbraccio alla moglie Karin e al figlio Angelo», è il saluto di “Sei de Scirolo se…”, la community Facebook oggi composta da 1930 membri, creata per ricordare eventi, aneddoti e personaggi di Sirolo.

