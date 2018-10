Paura al Coppo automobile colpita dai pallini dei cacciatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Prima ha sentito l’eco degli spari, poi la carrozzeria della sua auto è diventata all’improvviso un bersaglio mobile, impallinata dalle cartucce sparate dai cacciatori. Attimi di paura ieri mattina al Coppo di Sirolo dove un automobilista di passaggio è stato protagonista dell’ennesimo incidente che si è verificato a qualche settimana dall’apertura della stagione venatoria. Anche stavolta, per fortuna, i danni si sono limitati alla carrozzeria della macchina e al lunotto anteriore andato in frantumi. Ma bastava un attimo e sarebbe potuto accadere anche di peggio. «Non ho parole, ancora sono spaventato per quanto accaduto - racconta l’automobilista -. Stavo transitando sulla strada del Coppo quando all’altezza del Conero Golf ho sentito prima gli spari dei cacciatori e poi il rumore sordo dei pallini che si piantavano sulla fiancata sinistra e che mandavano in fratumi un vetro della mia macchina». L’automobilista anconetano si è immediatamente fermato ai bordi della strada per chiamare i carabinieri e nel frattempo ha avuto la prontezza di scattare una foto ai cacciatori. Immortalati nelle immagini, verranno denunciati alle forze dell’ordine per il risarcimento dei danni causati al mezzo. «I danni sono minimi - conclude l’automobilista - rispetto a quello che sarebbe potuto accadere se da quelle parti fosse passata una persona a piedi o in bici».