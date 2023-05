Sirolo e Numana pronti per la bella stagione: «Attendiamo più gente dello scorso anno. «Maltempo? Solo tanta legna»

ANCONA - Sirolo e Numana sono pronte. Le spiagge del Conero, con i loro tratti distintivi e la loro bellezza, dall'imminente weekend apriranno i battenti proiettandosi a quella che sarà l'estate 2023.

«Il 90% degli stabilimenti aperti»

«La stagione può finalmente partire - ha spiegato Luca Paolillo dello stabilimento Taunus a Numana e presidente dell'associazione bagnini Riviera del Conero (che comprende Sirolo, Numana e Marcelli) - Siamo un po' in ritardo per i vari eventi atmosferici che si sono susseguiti e le mareggiate.

Sabato, in ogni caso, il 90% degli stabilimenti saranno aperti». Il grande problema non è stato riscontrato nelle precipitazioni quanto più per la legna che si è riversata nel mare: «Avevamo piantato pochi ombrelloni e siamo riusciti a reggere la mareggiata. Quello che ha colpito è stata la legna che c'era in mare. In 37 anni di lavoro non ne avevo mai vista così tanta»

«Numeri in continua crescita»

Sulla stagione che sarà prevale l'ottimismo: «Non vorrei essere troppo entusiasta - conclude Paolillo - Ci aspettiamo più gente dello scorso anno. I numeri portano dritti in questa direzione».