Nonna Maria compie 100 anni: compleanno su Skype con le quattro sorelle

OSIMO - Compleanno in videochat per nonna Maria, che compie 100 anni. A farle gli auguri, le tre sorelle: Romelia, anche lei nata il 17 marzo, ma 10 anni dopo, Gina, 99 anni ad aprile e Ada, 94. Il grande assente è Vittorio, scomparso tempo fa e, tanto per restare in tema, nato il 22 aprile del 1918, stesso giorno della sorella Ada, classe 1927.

Un compleanno davvero inedito per le quattro sorelle che grazie ad alcuni familiari hanno trovato il modo di rivedersi su Skype. Una riunione di famiglia per fare gli auguri a Maria Marchetti la centenaria che peraltro ha ricevuto anche la visita di Simone Pugnaloni, sindaco di di Osimo. La festeggiata abita ad Osimo, Romelia a Candia, Gina a Numana e Ada a Castelfidardo. Già lo scorso anno la festa di compleanno causa Covid era stata annullata, questa volta tutte unite online.

