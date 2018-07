Si sente dopo aver fatto un tuffo: l'amico dà l'allarme recupero con tante insidie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Mobilitazione per cercare di aiutare una persona in difficoltà poco distante dalla spiaggia Urbani a Sirolo. La richiesta di soccorso è partita da un amico che è riuscito a raggiungere una zona dove il telefonino aveva campo dal momento che nella zona in cui l'uomo si è sentito male il segnale non c'era. Da accertare se le difficoltà sono emerse a causa di una caduta o di un malore. In azione la bagnina dello stabilimento, la Protezione Civile e un'ambulanza pronta per accogliere l'uomo e verificare le sue condizioni. Secondo i primi elementi acquisiti il ragazzo si sarebbe sentito male dopo aver fatto un tuffo.