ANCONA - Giro di vite sul lavoro irregolare d’estate. I carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro di Ancona, con la collaborazione dei militari delle Compagnie di Ancona, Osimo e Senigallia, venerdì hanno effettuato una serie di controlli nei confronti di aziende di diversi settori, finalizzati a verificare la corretta applicazione delle normative sul lavoro.

Nell’ambito degli accertamenti, sono emersi diversi illeciti. Ad Ancona i responsabili di due aziende metalmeccaniche, sono stati sanzionati rispettivamente per esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione di lavoro e per aver fatto ricorso alla somministrazione di lavoro non autorizzato. L’amministratore della prima ditta ha autorizzato un proprio lavoratore a prestare attività presso l’altra azienda: multa complessiva di 3.600 euro.

A Sirolo è stato sanzionato il responsabile di una struttura ricettiva perché impiegava nell’attività lavorativa un ragazzino minore di 16 anni. Sono stati multati anche il genitore che ha acconsentito all’impiego del minore, e l’imprenditore è stato sanzionato anche per aver occupato in nero un lavoratore, Sono state elevate ammende per 2.582 euro e sanzioni amministrative pari a 6.820 euro. I carabinieri hanno anche disposto il provvedimento di sospensione dell’attività. A Senigallia è stato invece multato il titolare di uno stabilimento balneare che occupava in nero 3 lavoratori pagandoli in contanti. Sono state elevate sanzioni amministrative pari a 25mila euro, e recuperati contribuiti per 1.500 euro.