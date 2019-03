Ladri all'ora di cena: faccia a faccia da brividi in camera da letto

di Stefano Rispoli

SIROLO- Non si preoccupano se c’è gente in casa, famigliole che cenano, bimbi che giocano. Entrano senza fare il minimo rumore, armati di trapano, forano gli infissi per aprirsi un varco. Pronti a tutto. Sono ladri agili e sfrontati quelli che giovedì notte hanno visitato tre abitazioni a Sirolo. Il bottino è nullo: cercavano l’oro, se ne sono andati a mani vuote. O quasi: hanno preso un coltello da sub trovato in un cassetto.«Sono rom, da giorni perlustrano le case», grida il popolo del web. Gli avvistamenti si susseguono, ma in molti casi si tratta di carabinieri in borghese. Effetti collaterali della psicosi da furti, giustificata dall’esperienza vissuta da due famiglie agli Svarchi. In un caso i banditi, almeno un paio, sono stati messi in fuga dall’allarme: i proprietari li hanno visti scappare dal giardino. Poco prima avevano fatto visita a un altro appartamento in via Valcastagno. Erano le 21. I genitori avevano finito di cenare, i bimbi giocavano. Una giovane mamma è andata in camera da letto e ha urlato quando ha sorpreso un ragazzo, incappucciato e vestito di scuro, che armeggiava sul letto.