Esce dal bar ed è falciato da un'auto sulle strisce: uomo di 38 anni in codice rosso

SIROLO - Era appena andato a fare colazione al Bar del Coppo. All’uscita, un’auto l’ha falciato sulle strisce pedonali. Si è alzata in volo l’eliambulanza del 118 per soccorrere un 38enne di nazionalità romena, residente a Sirolo, centrato in pieno da un'auto condotta da una donna di 65 anni

L’urto è stato violento: il pedone ha battuto la testa contro il parabrezza e poi è caduto a terra. Sono stati momenti di grande spavento per chi ha assistito alla scena questa mattina poco prima delle 9. Immediatamente è stato stabilizzato e caricato a bordo dell'eliambulanza in direzione Torrette. All’ospedale regionale è arrivato con un codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

