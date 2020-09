Scontro tra due auto, una persona bloccata nell'abitacolo estratta dai vigili del fuoco

SIROLO - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, 6 settembre 2020, poco prima delle 23 a Sirolo, nella frazione Copp,o per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha estratto con divaricatore idraulico uno dei due due occupanti della Lancia Y, in collaborazione con il personale del 118 sul posto, e messo in sicurezza entrambi i mezzi coinvolti. Presenti i carabinieri per i rilievi. © RIPRODUZIONE RISERVATA