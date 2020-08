Due Porsche distrutte e una terza danneggiata dall'incendio al raduno delle auto d'epoca nel parcheggio Boccolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Due Porsche d'epoca distrutte e una terza danneggiata durante un raduno a Sirolo. L'incendio è divampato nel parcheggio della Boccolini, in via Vallone, vicino al cimitero, attorno alle 14. A evitare che le fiamme potessero propagarsi anche ad altre vetture d'epoca sono stati i vigili del fuoco con la schiuma anti-incendio. Danni per decine di migliaia di euro.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE: