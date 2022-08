Soccorsi in serie a Sirolo: due canoiste in difficoltà recuperate dall'idroambulanza. Una donna si infortuna sul sentiero per il mare

SIROLO - Triplo intervento di soccorso oggi per la squadra Opsa della Croce Rossa, in servizio presso la postazione del porto di Numana. Questa mattina sono state soccorse due sorelle bolognesi di 24 e 26 anni che si trovavano in canoa al largo delle grotte dei Lavi, a Sirolo e che, a causa dell'intensificarsi del vento, non riuscivano più a tornare a riva. L'idroambulanza della Croce Rossa le ha recuperate e accompagnate al porto di Numana: spavento a parte, non hanno avuto bisogno di assistenza medica.

Turista cade a Sirolo sullo stradello che porta alla spiaggia

Nel pomeriggio, attorno alle 15, su attivazione della Guardia Costiera, il personale della Cri è intervenuto sullo stradello che porta alla spiagga dello stabilimento "Da Silvio", sempre a Sirolo, per una turista bresciana di 59 anni che è caduta, procurandosi un brutto trauma alla caviglia. Una volta immobilizzata, la signora è stata trasportata via mare presso l'infermeria del porto di Numana, dove poi ad attenderla vi era un'ambulanza del 118 che ha accompagnato la paziente all'ospedale di Torrette in codice giallo.

Surfista salvato in mare

Gli interventi sono avvenuti in coordinamento e in collaborazione con i guardaspiaggia del posto e le centrali operative della Guardia Costiera e del 118. Un terzo intervento è stato effettuato nel pomeriggio: un 60enne sirolese, a causa della rottura improvvisa dell'albero del suo surf, non riusciva più a tornare a riva. È stato dunque necessario il recupero tecnico da parte degli Opsa.