Sirolo in gara sabato e domenica a "Mezzogiorno in famiglia"

SIROLO - Una copertina e un'opportunità. Il Comune di Sirolo sarà il protagonista del prossimo appuntamento di “Mezzogiorno in Famiglia”. Una squadra formata da giovani sirolesi, sabato e domenica, parteciperá alla trasmissione televisiva di Rai 2 dalle dalle 11,30 alle 13.La delegazione di Sirolo, insieme ad un altro comune, parteciperà ad un torneo costituito da una serie di giochi basati sulla cultura, sulla forza, sull’abilità e sulla fortuna. La gara avrà inizio sabato e si concluderà domenica. Faranno parte della squadra un cantante e una coppia di ballerini che parteciperanno alle prove artistiche in studio, soggette al giudizio del pubblico, mediante il meccanismo del televoto. I cittadini di Sirolo dovranno cercare di battere gli avversari per procedere verso la finale che mette in palio uno scuolabus, utilizzabile dai bambini del comune vincente.La partecipazione alla trasmissione deve essere considerata come una grande opportunità per promuovere il territorio. Durante la trasmissione saranno mostrati i luoghi più caratteristici del nostro comune, piatti tipici preparati dai bravissimi ristoratori sirolesi, un anteprima della tradizionale festa e palio di San Nicola, arti e mestieri antichi del nostro territorio.Si invita pertanto tutto il paese a partecipare alle registrazioni in piazza previste per mercoledi 14 marzo mattina presso piazza Vittorio Veneto e a sostenere la squadra delegata a Roma sabato e domenica guardando la trasmissione e televotando le prove artistiche.