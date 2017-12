Oggi i funerali di Francesco Il cuoco rimasto coinvolto in un incidente a Spoleto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Si svolgono oggi alle 11 nella chiesa di San Nicola a Sirolo i funerali di Francesco Tridenti, il cuoco 21enne morto insieme al collega foggiano Davide Vitale, più giovane di un anno, nella sera di Santo Stefano in un terribile incidente stradale avvenuto alle porte di Spoleto. Già ieri pomeriggio in tanti hanno portato un ultimo saluto al giovane nella parrocchia in cui è stata allestita la camera ardente. Oggi tutta Sirolo si stringerà attorno ai genitori di Francesco: il papà Giorgio, titolare della Locanda Rocco in cui il 21enne lavorava d’estate, e la mamma Isabella Fabiani che gestisce il resort NoveCamere. Il giovane chef martedì sera stava andando col collega a Saturnia, in Toscana, dove erano stati assunti in un ristorante per la stagione invernale, quando la loro Mini Cooper si è schiantata contro una Fiat 500 lungo la Flaminia, poco dopo lo svincolo per Eggi. Per i due non c’è stato nulla da fare.