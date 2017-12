Una folla commossa e silenziosa per l'addio al giovane Francesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - C’era tutto il paese per l’addio a Francesco Tridenti, c’era il vescovo Spina a presiedere la celebrazione eucaristica per l’estremo saluto al cuoco 21enne morto in un tragico incidente. Il presule ha invitato tutti a ricordare che la vita è un dono prezioso e va custodito.La cittadina perla del Conero si è fermata, pietrificata dal lutto. Tanto che il sindaco Misiti ha dichiarato quello cittadino. L'immenso dolore ha travolto la piccola comunità che si è trovata a piangere uno dei suoi figli prediletti, in tanti hanno voluto espiremere la loro vicinanza ed il loro cordoglio al papà Giorgio e alla mamma Isabella Fabiani. Tanto che la Chiesa di San Nicola si è rivelata troppo piccola per un dolore tanto grande e qualcuno ha seguito la cerimonia dal sagrato.