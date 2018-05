S'infortuna sullo stradello Vigili del fuoco sommozzatori soccorrono turista tedesca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Nella tarda mattinata di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti alle Due Sorelle di Sirolo per soccorrere un gruppo di sei turisti tedeschi e un cane. Scendendo il sentiero “passo del lupo”, una signora si è slogata una caviglia non riuscendo più a muoversi. Il personale sommozzatore a bordo di un gommone, ha raggiunto la comitiva. Dopo le prime cure sul posto, via mare i turisti sono stati accompagnati al porto di Numana affidandoli al personale del 118.