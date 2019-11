Sirolo, doppia spaccata a caccia di occhiali griffati: sgominata la banda di ladri dell'Est Europa

SIROLO - Per due volte colpirono l'Adriatica Outlet di Sirolo, portandosi via più di mille paia di occhiali griffati: presi dai carabinieri i componeti delle banda di ladri dell'Est Europa.



I tre, due romeni di 36 e 38 anni ed un moldavo di 29 anni, sono stati arrestati a Roma dai carabinieri di Numana, al culmine di un'indagine su alcuni colpi avvenuti a Sirolo nei mesi scorsi. Nel mirino, il 26 febbraio ed il 7 marzo scorso, finì l'Adriatica Outlet di Sirolo. I ladri, dopo essersi fatti spazio con le maniere rudi ultizzando arnesi rubati nelle vicinanze, nella prima occasione rubarono 379 paia di occhiali per un valore di 23mila euro e, nella seconda, 660 paia per 44mila euro. Il trio è anche accusato di un colpo in un Bar di Corridonia, in corrispondenza del secondo attacco all'ottica, dove portarono via 3.600 euro in soldi e sigarette.

