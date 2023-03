SIROLO - Vede dei cuccioli di cinghiale attraversare la strada, scende dall’auto per proteggerli ed evitare che venissero investiti, ma in quel momento passa un altro veicolo che la travolge. La donna ora è ricoverata all’ospedale per i traumi riportati. L’incidente choc è avvenuto ieri sera, attorno alle 19,30, lungo la Sp1 a circa un chilometro di distanza dalla trattoria Rosso Conero, nel territorio di Sirolo.

L’automobilista che l’ha inavvertitamente centrata, nel buio della zona, si è subito fermato e ha dato l’allarme al numero d’emergenza 112 vedendo la donna a terra, priva di conoscenza. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica di Torrette e un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano, insieme ai carabinieri.

Ha ripreso conoscenza

La donna, una 60enne anconetana, per fortuna ha ripreso conoscenza mentre veniva soccorsa: è stata accompagnata all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Secondo una prima ricostruzione, mentre viaggiava lungo la Provinciale del Conero si sarebbe accorta della presenza di alcuni piccoli cinghiali sul ciglio della strada. Intenerita da quei cuccioli, avrebbe deciso di accostare per poi scendere dall’auto e seguirli a piedi, in modo da proteggerli. Temeva che qualcuno potesse investirli, ma ha pagato caro il suo gesto di generosità perché alla fine è stata lei ad essere centrata da un’auto, in un punto poco illuminato.